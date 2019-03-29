В Петербурге может появиться станция метро "Зенитовская"

Президент "Зенита" Александр Медведев на встрече с болельщиками петербургского клуба рассказал о планах переименования станции метро "Новокрестовская", находящейся рядом со стадионом "Газпром Арена".

- Не хотите ли вы разрисовать стадион граффити?

- Согласен, у нас не госпиталь, так что голые стены и коридоры не соответствуют качеству стадиона. Предложение использовать граффити? Это интересно, но весь стадион - это будет сильно. Надо найти участок для творчества.

- Не думаете ли вы переименовать станцию метро "Новокрестовская"?

- Переименование помогает увеличить коммерческую отдачу от стадиона. Могу сказать, что мы достаточно далеко продвинулись в этом отношении и переименовании станции в "Зенитовскую". Если поддержим, то добьемся. Попробуем это осуществить до конца года. (Гоша Чернов)