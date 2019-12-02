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В Петербурге эвакуируют суды. В городе рассматриваются дела фанатов «Спартака»

2 декабря 2019, 14:21
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В Санкт-Петербурге в понедельник проходят суды по делам фанатов «Спартака», задержанных на матче молодежных команд московского клуба и «Зенита». Они проходят по Статье 20.31 КоАП РФ: «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

1&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Фан-сектор москвичей.«Глушилки», задержания и Дзюба, Дзюба, Дзюба. Что окружало матч в Питере

Как сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в городе в понедельник массово эвакуируются районные суды: Выборгский, Невский, Приморский, Петродворцовый, Зеленогорский, Московский. На электронные почты этих судов пришли сообщения с требованиями перечислить 120 биткоинов, а в теме письма было указано: «Суды заминированы».

Добавим, что за последнее время это не первый случай, когда представители судебной власти получают анонимные угрозы: на прошлой неделе здания различных райсудов так же эвакуировались по тем же причинам. (Дмитрий Сомов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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