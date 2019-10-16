В педагогическом университете Барнаула назвали одну из аудиторий в честь Ерохина

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин сообщил, что в его честь назвали аудиторию педагогического университета Барнаула.

— После чемпионата мира к тебе особенно возрастает интерес, после чемпионства с клубом — еще больше, — цитирует Ерохина GQ. — Так сложилось, что я стал первым человеком из Барнаула, выигравшим чемпионат России. Поэтому в родном городе обо мне действительно много разговоров. В этом году я закончил магистратуру педагогического университета в Барнауле по специальности тренер. После чемпионства там решили назвать одну из аудиторий в мою честь и красиво ее оформить. Мне очень приятно, это память на долгие годы. Если же ко мне подходят на улице, то просто желают удачи либо благодарят за игру.

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