В отношении Гулиева возбуждено дело об административном правонарушении

В отношении хавбека "Спартака" Аяза Гулиева (предположительно, личность не называется) возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ, сообщается на официальном сайте МВД по Москве. По данным ряда СМИ, 22-летний футболист сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента.

- 10 апреля около 10.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице, - говорится в сообщении. - Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.

По сведениям источников, Гулиев несколько раз извинился перед иностранцем и предложил оплатить визиты к врачам.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию