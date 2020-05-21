В «Оренбурге» сменился президент
15:48
В «Оренбурге» прошло рабочее совещание, посвященное возобновлению сезона в РПЛ. На нем было объявлено решение собрания учредителей о назначении на должность президента клуба заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» Василия Еремякина. Он сменил Владимира Кияева.
«Оренбург» после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, который был прерван из-за пандемии. РПЛ возобновится 21 июня.
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/vasilij-eremyakin-prezident-fk-orenburg.html
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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