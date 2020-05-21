В «Оренбурге» сменился президент

В «Оренбурге» прошло рабочее совещание, посвященное возобновлению сезона в РПЛ. На нем было объявлено решение собрания учредителей о назначении на должность президента клуба заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Оренбург» Василия Еремякина. Он сменил Владимира Кияева.

«Оренбург» после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, который был прерван из-за пандемии. РПЛ возобновится 21 июня.