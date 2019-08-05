В ОНК предложили создать группу по мониторингу соблюдения прав болельщиков

Ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил "СЭ", что отправил в Российский футбольный союз (РФС) предложение создать рабочую группу по мониторингу соблюдения прав болельщиков.

– В последнее время периодически появляются обращения, связанные с нарушением прав болельщиков, которые приходят на стадионы. В связи с недавними событиями в Ростове и Санкт-Петербурге, свидетелями которых мы стали благодаря видео в социальных сетях, я обратился в РФС с предложением создать рабочую группу, чтобы отслеживать ситуации, связанные с нарушением прав фанатов, – сказал Мельников.

– Кто должен входить в такую группу?

– В составе рабочей группы должны присутствовать представители от клубов и объединений болельщиков, которые могли бы давать какую-то информацию о пострадавших, представители правозащитного движения, РФС, надзорных ведомств и силовых структур, адвокаты.

– В чем цель создания рабочей группы?

– Главная цель – соблюдение прав болельщиков. Нужно, чтобы люди не боялись приходить на стадион в своем городе или отправляться на выездные матчи. У членов ОНК есть хороший опыт в работе с поклонниками футбола, во время ЧМ-2018 мы принимали участие в мониторинге соблюдения прав болельщиков. Когда к нам попадали иностранные фанаты, ОНК помогала им в организации консульской помощи. В случае, если в рабочую группу, которую я предлагаю создать, войдет представитель министерства иностранных дел, то мы сможем работать по зарубежной линии, помогать и нашим фанатам во время выездов в другие страны, и иностранцам, которые будут приезжать к нам. Наличие рабочей группы по мониторингу соблюдения прав болельщиков повысит привлекательность России для иностранных поклонников футбола. Люди, приезжая к нам, будут понимать, что им, в случае чего, будут готовы оказать помощь.

Обращение Ивана Мельникова.

– В чем должна заключаться деятельность группы?

– Рабочая группа с определенной периодичностью будет проводить заседания, рассматривать случаи нарушений прав фанатов. Мы готовы рассматривать как официальные обращения, так и просто громкие случаи. В особенности – инциденты с применением физической силы. Мы должны проверять обоснованность применения этой силы. В Ростове, например, ОМОН действовал необоснованно. Каждое массовое применение физической силы необходимо тщательно анализировать, оценивать, насколько это было правомерно. Надо, чтобы человек, приходя на стадион, чувствовал себя защищенным. Важно, чтобы не было перегибов на местах.

В случае, если в ходе рассмотрения инцидента возникнет спорный вопрос, мы сможем направить соответствующие обращения в правоохранительные и надзорные органы для проведения проверок и устранения нарушений. Помимо всего прочего, мы должны будем смотреть, откуда поступает большинство обращений, чтобы принимать меры и предупреждать потенциальные конфликты в проблемных регионах. Естественно, в случае необходимости мы будем обсуждать возможные изменения в законодательстве для обеспечения лучшей безопасности, изменения приказов МВД и Росгвардии, касающихся работы сотрудников этих ведомств на стадионах. Я считаю, рабочая группа – один из эффективных инструментов. По опыту, именно таким группам удается добиваться изменений в законодательстве, все стороны вовремя слышат друг друга и могут принять необходимые решения для максимального соблюдения прав граждан.

Соблюдение безопасности отображается и на экономических показателях. Каждый болельщик – важная экономическая составляющая для клуба. Чем больше фанатов станет приходить на стадионы, приезжать на выезды, тем больше денег поступит в казну, это логично.

Бывает, что во время спортивных событий граждан, нарушивших порядок, отправляют в местные отделения полиции. В некоторых отделениях права этих граждан соблюдаются, в некоторых – нет. Необходимо, чтобы людям вовремя предоставляли питание, в случае необходимости – юридическую помощь. Многие адвокаты также являются болельщиками различных футбольных команд, уверен, что они готовы оказать помощь другим фанатам. Возможно, даже безвозмездно.

– Из РФС вам еще не отвечали?

– Пока нет, жду ответа. Мне кажется, что эта история сейчас очень актуальна. Нужно предотвращать потенциальные конфликтные ситуации. (Иван Торопцев)