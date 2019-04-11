"В наше время не было гаджетов, и все бухали". Карпин - об увлечении футболистов компьютерными играми

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что нормально относится к тому, что футболисты используют гаджеты в свободное время.

- Зависимость игроков от гаджетов? Большой проблемы я тут не вижу. Понятно, что на тренировке, на разборе, на обеде, короче, на командных мероприятиях гаджетами пользоваться никто не может, - приводит слова Карпина журнал "Нация". - А в свободное время… Давайте так: сейчас, как вы сами сказали, главная проблема - это гаджеты, а раньше, в наше время, не было гаджетов, и все бухали. Что хуже? По мне, пускай лучше играет в гаджеты, чем валяется в парке под забором.

Следить за профессиональным футболистом, включать полицейского, тоже неправильно. Если он не выспался по этой причине и плохо провел тренировку, значит, завтра он не попадает в основной состав. Соответственно, не заработает ни славы, ни денег. Потом он может обидеться, но это уже его проблемы.

Напомним, Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря 2017 года. Дончане занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Следующий матч они проведут дома против "Спартака".

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