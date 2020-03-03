В Москве пока не планируют отменять массовые мероприятия

Власти Москвы не планируют отменять массовые мероприятия в связи с коронавирусом, несмотря на выявленный единичный случай.

— На данный момент никакой речи не идет об отмене мероприятий или каких-то других ограничительных мерах, — отметил уководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью радиостанции «Эхо Москвы». — В интернете сейчас ходит много разной информации о том, будут или не будут закрываться какие-то мероприятия. Но это пока не соответствует действительности. Пока никаких дополнительных ограничений нет.

Сейчас разрабатывается план реагирования городских служб на разные сценарии развития событий.