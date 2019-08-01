В мэрии Москвы заявили, что матч "Спартак" – "Динамо" не будет перенесен

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко заявил, что матч 4-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Динамо" перенесен не будет.

– Матч "Спартак" – "Динамо" пройдет 3 августа на стадионе "Открытие Арена". Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется, – приводит ТАСС слова Горбенко.

Вчера появилась информация, что на переносе московского дерби настаивает МВД.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало - в 19.00.

МВД призывает перенести матч "Спартак" – "Динамо" //

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