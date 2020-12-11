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В матче «Зенит» — «Динамо» произошла замена арбитра

11 декабря 2020, 20:01
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В предстоящем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» произошла замена арбитра, информирует сайт РФС.

Вместо Алексея Амелина работать в качестве ВАР будет Павел Кукуян.

Замена произошла из-за сомнительного результата при тестировании на коронавирус.

Встреча пройдет завтра (начало — в 19.00 по московскому времени). Главным арбитром встречи будет Сергей Иванов.

Зенит — Динамо

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