Массовая драка в матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»

В матче 14-го молодежного первенства России между «Ахматом» и «Арсеналом» произошла массовая драка.

Напряжение возникло после получаса игры. Сначала хозяева дважды нарушили правила — и арбитр Алексей Родионов из Чехова показал два предупреждения, а затем жесткий фол на 38-й минуте совершили гости — и после этого на поле возникла потасовка.

Футболисты пустили в ход кулаки и ноги, к событиям сначала подключили запасные игроки «Ахмата», а затем — «Арсенала». Страсти при этом погасли почти так же быстро, как и возникли.

45' Три удаления в нашем матче. Сейчас будем разбираться кто же покинул поле. — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 26 октября 2019 г.

Драка в матче молодежек Ахмат — Арсенал pic.twitter.com/SHZekxc5cX — Морковка Нигана (@NeganandLucil) October 26, 2019

Родионов несколько минут совещался с помощниками (все они представляли Чеченскую республику). Главный арбитр удалил капитана гостей Мельникова и двух футболистов хозяев — поле покинули Хизриев и Денилханов.

По ходу первого тайма и после драки на стадионе раздавались оскорбления — в адрес игроков и судьи Родионова.