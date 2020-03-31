В «Локомотиве» рассказали об убытках клубов РПЛ из-за коронавируса

Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью «Локомотива» рассказал, какие потери понесет клуб из-за ситуации с коронавирусом. Также он рассказал и о потерях других клубов Тинькофф российской премьер-лиги.

— Мы не можем продавать билеты. Закрыт клубный магазин, — сказал Брейдо в интервью каналу COMMANDOS на Youtube. — Продажа мерча и билетов — это одни из важнейших позиций. В России, к сожалению, эти статьи доходов не так развиты, а теперь все вообще пришло к нулю. Финансовые потери? Для больших клубов они исчисляются десятками миллионов рублей. Не у всех игроков «Локомотива» контракты в евро, но даже в валютных контрактах есть определенные отсечки. Точнее сказать не могу, это коммерческая тайна.

Теперь некоторых статей дохода просто не стало. Планируя финансовый год, можно, например, в качестве рисков заложить не выход в плей-офф Лиги чемпионов или, к примеру, в принципе невыход в Лигу чемпионов. Здесь у тебя есть конкретные цифры. Если ты выходишь в ЛЧ, ты столько получаешь, не выходишь, столько недополучаешь. И ты понимаешь, что тебе сделать в связи с этим. Но как заложить в риски пандемию коронавируса?

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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