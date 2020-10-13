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В «Локомотиве» рассказали о тестах Гильерме, Камано и Рыбуса на коронавирус

13 октября 2020, 20:42
Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива», игроки москвичей Мачей Рыбус, Франсуа Камано и Гильерме сдали отрицательные тесты на коронавирус.

«У Мачея Рыбуся последний тест отрицательный — отметили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива». — Сегодня Мачей сдал еще один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбус сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Камано. У Гильерме тесты отрицательные».

В рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» сыграет с «Уфой». Матч намечен на 17 октября. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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