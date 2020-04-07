В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата. Игроки принципиально не против урезания окладов, на которое пошли во многих других клубах, однако недовольны формой, в которой сделано предложение, а попытки их переубедить пока безуспешны. (Константин Алексеев, Виталий Айрапетов)