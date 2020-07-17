В «Локомотиве» отреагировали на штраф Кикнадзе

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать «СЭ» решение комитета по этике РФС наказать генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе штрафом в 300 тысяч рублей за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

— Как восприняли 300-тысячный штраф в отношении Василия Кикнадзе? — вопрос Мещерякову.

— Моя фамилия Мещеряков, а не Кикнадзе. Владимиру Владимировичу позвоните или еще кому-нибудь. Не хочу комментировать этот бред. Вы хоть подумайте, о чем спрашиваете. (Евгений Белоусов)