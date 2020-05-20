В «Крыльях Советов» не выявлено зараженных коронавирусом
20 мая 2020, 19:23
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о результатах тестирования игроков и сотрудников клуба на коронавирус. Все пробы показали отрицательный результат.
«В ближайшее время в Самару прилетят иностранные игроки и тренеры нашей команды, которые также сдадут тест на COVID-19», — написано в официальном Twitter команды.
Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня.
«Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками после 22 туров.
Все тесты на COVID-19, которые сдали игроки, тренеры и персонал «Крыльев Советов» — отрицательные. В ближайшее время в Самару прилетят иностранные игроки и тренеры нашей команды, которые также сдадут тест на COVID-19.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 20, 2020
Опрос
проголосовало: 13214Все опросы
Чемпионат и Кубок России вернутся 21 июня: правильное решение?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...