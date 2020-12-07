В «Крыльях» прокомментировали информацию об аренде Глушенкова

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» информацию о возможной аренде полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.

— По Глушенкову пока нечего комментировать. Только началось межсезонье, три долгих месяца без футбола, поэтому есть время думать. У нас не принят бюджет не только лиги, но и у клубов. Будем в новой конструкции думать о пополнениях, это отдельная и очень глубокая тема.

Глушенков уже выступал за самарцев во второй части чемпионата России-2019/20.

В сентябре 21-летний хавбек перенес операцию, сейчас футболист восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.

(Анастасия Пастернак)