В контрактах Шомуродова и Норманна с «Ростовом» не прописаны суммы отступных

По информации «СЭ», у заключивших в последнее время новые контракты с «Ростовом» форварда Элдора Шомуродова и полузащитника Матиаса Норманна в договорах не прописаны суммы отступных.

Отметим, что в июле 2019-го желто-синие сообщали о продлении контракта на пять лет с 24-летним Шомуродовым.

В текущем сезоне Шомуродов провел 19 матчей за российский клуб, забил 10 голов и отдал 5 передач. Форвард сборной Узбекистана выступает за «Ростов» с 2017-го.

На счету 23-летнего Норманна 16 игр, 1 гол и 4 передачи в РПЛ-2019/20. Норвежец стал игроком «Ростова» в январе 2019-го. (Вячеслав Короткин)

Шомуродов, Норманн и Глебов подписали пятилетние контракты с «Ростовом»