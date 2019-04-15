В клинике "Вилла Стюарт" отметили быстрое возвращение Ещенко на поле

Официальный Инстаграм итальянской клиники "Вилла Стюарт" опубликовал фотографию защитника "Спартака" Андрея Ещенко во время матча против "Ростова" в первенстве молодежных команд премьер-лиги (1:0). В этой больнице 35-летнему россиянину была сделана операция по реконструкции передней крестообразной связки.

- В субботу защитник "Спартака" Андрей Ещенко вернулся на поле спустя 127 дней после реконструкции передней крестообразной связки. Это было быстрое восстановление - через 3 месяца он уже тренировался с командой, - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Ещенко провел 15 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

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