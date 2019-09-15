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В Киеве внимательно следят за ситуацией с Кононовым

15 сентября 2019, 20:43
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в «Спартаке». У тренера не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию.

У киевского же «Динамо» сейчас неудачный период в своей лиге — клуб после шести матчей набрал всего 8 очков и идет пятым. Тогда как у лидирующего «Шахтера» — 21 очков после 7 игр. Не исключено, что вариант с Кононовым при определенном развитии событий может серьезно заинтересовать динамовцев. (Сергей Егоров)

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