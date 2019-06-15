В качестве замены Гильерме "Локо" рассматривает Крицюка и Левашова

На трансферном комитете "Локомотива" в числе прочих вопросов обсуждалась и вратарская позиция.

В качестве вариантов замены Гильерме (33 года) обсуждались 2 ключевые кандидатуры: Станислав Крицюк ("Краснодар", 28 лет) и Михаил Левашов ("Арсенал", 27 лет). Первый потерял место в составе "быков" по ходу сезона и клуб, очевидно, готов рассматривать предложения, второй хорошо себя зарекомендовал по ходу чемпионата – интерес к футболисту проявляет "Спартак".

Гильерме же не подписал предложенный клубом вариант контракта (1,9 млн евро в год по схеме 1+1), а действующий договор истекает в декабре – футболиста рассматривает "Спартак". Кроме того, есть и вариант из-за границы. (Сергей Егоров)