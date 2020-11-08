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«В историю трудно войти, но легко вляпаться». «Вираж» «Зенита» — о Дзюбе

8 ноября 2020, 19:10
Баннер болельщиков «Зенита». Фото "СЭ"
Баннер болельщиков «Зенита». Фото "СЭ"
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В начале матча 14-го тура Тинькофф российской премьер-лиги сектор активных болельщиков «Зенита» вывесил баннер с написать «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Вероятно, послание «Виража» направлено в адрес нападающего Артема Дзюбы. Ранее в интернете появилось интимное видео, на котором снят похожий на него человек. (Гоша Чернов)

Цитата с баннера «виража» принадлежит писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, который скончался 6 ноября.

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