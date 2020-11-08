В начале матча 14-го тура Тинькофф российской премьер-лиги сектор активных болельщиков «Зенита» вывесил баннер с написать «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Вероятно, послание «Виража» направлено в адрес нападающего Артема Дзюбы. Ранее в интернете появилось интимное видео, на котором снят похожий на него человек. (Гоша Чернов)

Цитата с баннера «виража» принадлежит писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, который скончался 6 ноября.