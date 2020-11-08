«В историю трудно войти, но легко вляпаться». «Вираж» «Зенита» — о Дзюбе
8 ноября 2020, 19:10
В начале матча 14-го тура Тинькофф российской премьер-лиги сектор активных болельщиков «Зенита» вывесил баннер с написать «В историю трудно войти, но легко вляпаться». Вероятно, послание «Виража» направлено в адрес нападающего Артема Дзюбы. Ранее в интернете появилось интимное видео, на котором снят похожий на него человек. (Гоша Чернов)
Цитата с баннера «виража» принадлежит писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, который скончался 6 ноября.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи