В Испании утверждают, что «Зенит» предложил нападающему «Эвертона» контракт на 10 миллионов

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Эвертона» Ришарлисона, информирует Fichajes.net. Питерцы готовы заплатить за 23-летнего бразильца 40 миллионов евро. При этом Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов.

Как отмечается, «Зенит» предложил игроку сборной Бразилии пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Переходу может поспособствовать бразильский нападающий «Зенита» Малком, с которым у Ришарлисона хорошие отношения.

В этом сезоне Ришарлисон провел в 11 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.