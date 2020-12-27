В Испании утверждают, что «Зенит» предложил нападающему «Эвертона» контракт на 10 миллионов
27 декабря 2020, 16:37
«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Эвертона» Ришарлисона, информирует Fichajes.net. Питерцы готовы заплатить за 23-летнего бразильца 40 миллионов евро. При этом Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов.
Как отмечается, «Зенит» предложил игроку сборной Бразилии пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.
Переходу может поспособствовать бразильский нападающий «Зенита» Малком, с которым у Ришарлисона хорошие отношения.
В этом сезоне Ришарлисон провел в 11 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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