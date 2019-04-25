Екатеринбургская граффити-команда SPEKTR нарисовала в Грозном 3D-рисунок с легендарным вратарем "Динамо" и сборной СССР Львом Яшиным.

Рисунок с футболистом появился на улице, названной его именем. Проект реализован совместно с мэрией Грозного.

– Мы очень рады реализовать не фотообойное, как у нас сегодня часто делают, изображение великого человека, – приводит слова участника команды "Чечня Сегодня". – За счет отражения, такой барельеф хорошо вписывается в окружение. Иногда приходится сопровождать картинку комментарием: "Это нарисовано!". Иногда даже друзьям.

Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года и пятикратным чемпионом СССР. Также он единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч".