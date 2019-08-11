"Судья - козел". На стадионе в Грозном вновь оскорбили арбитра по громкой связи

Во втором тайме матча 5-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" по системе громкой связи на стадионе в Грозном выкрикивали слова.

Произнесенная на 82-й минуте фраза не была связана с техническим объявлением. Публика на арене отреагировала гулом. После приветствия прозвучала фраза "Судья – козел".

Это случилось вскоре после удаления нападающего "Ахмата" Аблая Мбенга на 77-й минуте. "Спартак" к тому времени вел со счетом 3:1.

"Вот-вот, кто-то дорвался до микрофона. Это уже не судья – продажный. Помните такую фразу? Тут "продажный" из фразы исчезло", – отметил один из телекомментаторов матча. "Это (был) голос трибун", – предложил чуть позже другой.

Перед этим один из телекомментаторов сообщил, что президент "Ахмата" Магомед Даудов появился в технической зоне между скамейками команд и показал жест пальцем в адрес арбитра.

Главный арбитр матча "Ахмат" – "Спартак" – Алексей Сухой из Люберец.

Человека, крикнувшего "судья – козел", зовут Ризван Эдильсултанов. Его уволили из "Ахмат Арены"

Фраза "Судья продажный!" прозвучала по громкой связи стадиона в Грозном в марте 2013 года во время матча "Терек" – "Рубин" (0:0) в адрес главного арбитра Михаила Вилкова. В мае того же года глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, объясняя, почему крикнул эти слова, сказал:

– Я хотел еще жестче сказать. Не могу сейчас озвучить – здесь женщины. Но я знаю, что говорил. Я с судьями общаюсь и понимаю их сущность. За что он показал предупреждение Уциеву? Нет, не ошибся. Он специально показал. Судья перед матчем говорит: "Дайте денег, и все будет нормально". Я ему говорю: "Не дам". И он начинает специально судить против. Все это знают.

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