В футбольной школе «Зенита» проводят сбор футболисты из крупнейшей академии Катара

В Академии «Зенита» тренируются три команды академии «Эспайр» из Дохи.

В Санкт-Петербург из столицы Катара прибыли команды трех возрастов — 2003, 2005 и 2006 годов рождения. Гости из Катара проживают и тренируются на территории Академии «Зенита», а также провели три контрольных матча с сине-бело-голубыми. Матч среди игроков 2003 год рождения завершился со счетом 3:0 в пользу «Зенита», четырнадцатилетние зенитовцы забил в ворота гостей девять безответных мячей, а «Зенит» U-13 уступил 2:3.

В рамках сбора команды академии «Эспайр» также сыграют с представителями другой петербургской школы — СШОР «Зенит».

Академия «Эспайр» — крупнейший спортивный комплекс в Катаре. В Центре помимо футбола развивают легкую атлетику, настольный теннис, сквош и гимнастику. В феврале 2019 десять выпускников академии стали победителями Кубка Азии в составе Катара.

Академия «Эспайр» и «Зенит» связывают давние партнерские отношения — в январе 2016 года на территории комплекса в Дохе проводил зимний сбор основной состав «Зенита» под руководством Андре Виллаш-Боаша, а команды Академии неоднократно ездили на турниры в Катар.