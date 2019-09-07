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В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»

7 сентября 2019, 04:18
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот. Видео момента не прошло мимо Международной федерации футбола (ФИФА).

— Мы не удивлены, что это удивительное двойное спасение Евгения Чернова из «Ростова» попалось на глаза. Спасибо, что отправили, — подписано видео в Twitter ФИФА.

«Локомотив» — «Ростов»: суперспасение Чернова! Дважды подряд! Вы обязаны это увидеть

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