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В ЦСКА не выявлены случаи заражения коронавирусом

11:23
ЦСКА. Фото AFP
ЦСКА. Фото AFP
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Все игроки ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административный состав команды сдали тесты на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Легионеры сдадут тесты сразу по прибытию в Москву. Ожидается, что они вернутся к концу недели.

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igroki-pfk-cska-sdali-testy-na-covid19/

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