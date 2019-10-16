В честь Смолова назовут Дом культуры. Он перевел деньги на его ремонт

сборной России Федор Смолов в Instagram поздравил жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши Дома культуры, на который он перевел 400 тысяч рублей. Нападающий «Локомотива» поздравил жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши Дома культуры, на который он перевел 400 тысяч рублей.

Несколько месяцев назад Смолов вместе с Ольгой Бузовой принял участие в программе «Comment out». Футболист отказался исполнить одно из заданий шоу (написать едкий комментарий в Instagram телеведущего Дмитрия Нагиева), а в качестве наказания должен был оплатить ремонт крыши Дома культуры.

Село Костин Лог находится в Алтайском крае, его население составляет 1209 человек. В понедельник, 14 октября, в Instagram этого населенного пункта появилась запись о завершении ремонта крыши Дома культуры. Зданию должно быть присвоено имя Смолова.

— Ура! Закручен последний саморез и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома Культуры окончен! — говорится в посте. — Мы благодарны всем, кто поддерживал нас и переживал! Спасибо вам! Мы чувствовали вашу поддержку и это предавало нам сил и уверенности, что у нас все получится! Огромную благодарность выражаем ребятам, которые выполняли самую ответственную работу, снимали старый шифер и прикручивали профлист, а именно: Шихметову Максиму, Спиреву Владимиру, Волькову Константину и Бровкину Роману. А также тем, кто находился в этот момент внизу и помогал им в этом нелегком деле. Друзья, вы большие молодцы!!! Без вас ничего бы этого не получилось!! Все жители нашего села вами безумно гордятся!!!

Теперь, когда все строительные работы окончены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнем рассылать благодарственные памятные открытки! , — резюмируется в сообщении. — А также, сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором Смоловым и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому Культуры его имени.

— Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в Доме культуры, — сказал Смолов на видео, опубликованном в Instagram. — Я очень горд и рад, что жители села решили назвать Дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам все посмотрю. Всем обнимашечки!