В Барнауле прошел международный кубок Александра Ерохина

В Барнауле прошел третий международный кубок Александра Ерохина – футбольный турнир для детей 2008, 2010 и 2011 годов рождения, сообщает пресс-служба "Зенита". Посетить турнир лично полузащитник "Зенита" и сборной России не смог – он продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.

Турнир стал крупнейшим в Барнауле и одним из самых массовых в Сибири – в соревнованиях приняли участие 48 команд из Новосибирска, Кемерова, Иркутска, Омска и других городов России и Казахстана.

Среди ребят 2010 и 2011 годов рождения чемпионами стала барнаульская команда "Алтай". В старшей группе первое место заняла еще одна местная команда – "Динамо", в которой в детстве тренировался сам Ерохин.

– Конечно, я следил за ходом турнира из Питера, каждый день был на связи, – цитирует Ерохина пресс-служба клуба. – По отзывам болельщиков в Барнауле был футбольный праздник. В финальный день трибуны манежа "Темп" были заполнены – у нас на вторую лигу не всегда столько зрителей приходит.

В этом году количество участников увеличилось практически вдвое по сравнению с прошлым. Мы хотим расширять географию, приглашать московские и петербургские команды. Надеюсь, это даст импульс развитию детского футбола на Алтае. Последние годы наметилась позитивная тенденция. Открываются футбольные школы, построили манеж. Хочется внести свою лепту и поучаствовать в жизни города, в котором я родился и вырос.

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