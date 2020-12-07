В Аргентине сообщают об интересе «Спартака» к 18-летнему полузащитнику «Колона»

Полузащитник «Колона» Факундо Фариас находится в сфере интересов ряда европейских клуба. На 18-летнего аргентинца также претендует и «Спартак», сообщает As Argentina.

Московский клуб конкурирует за Фариаса с «Вильярреалом», «Ромой» и «Лиллем». Кроме того на полузащитника претендуют аргентинские топ-клубы, а также команды из Бразилии и МЛС.

Однако пока сам Фариас не готов покидать «Колон». Он хочет провести в команде ближайшие полгода.

В нынешнем сезоне полузащитник провел два матча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.