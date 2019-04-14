Уже пять голов "Зенит" забил прямыми ударами со штрафного

23-й тур оказался особенно богатым на голы прямыми ударами со штрафных. За грубость соперников наказали Иван Обляков из ЦСКА, хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук и Эмилиано Ригони из "Зенита". Гол аргентинца стал пятым в чемпионате, который сине-бело-голубые забили со штрафных. До Ригони таким образом отметились Леандро Паредес, Олег Шатов и Ярослав Ракицкий (дважды). (Кирилл Бурдаков)
Голы футболистов "Зенита" прямыми ударами со штрафных
|
Дата
|
Автор гола
|
Матч
|
Счет до гола
|
04.08.2018
|
Олег Шатов
|
Арсенал (д) – 1:0
|
0:0
|
19.08.2018
|
Леандро Паредес
|
Урал (д) – 4:1
|
3:1
|
31.03.2019
|
Ярослав Ракицкий
|
Оренбург (д) – 3:1
|
1:1
|
07.04.2019
|
Ярослав Ракицкий
|
Локомотив (г) – 1:1
|
0:0
|
14.04.2019
|
Эмилиано Ригони
|
Анжи (д) – 5:0
|
3:0
Питерцы повторили лучший результат чемпионата за последние семь лет. Столько же штрафных реализовали в сезоне-2016/17 футболисты "Оренбурга". Рекорд десятилетия делят "Локомотив"-2010 и ЦСКА-2011/12, огорчавшие соперников по семь раз.
Лидеры по голам со штрафных
|
Клуб
|
Голы
|
Авторы голов
|
Зенит
|
5
|
Ракицкий-2, Шатов, Паредес, Ригони
|
Анжи
|
1
|
Кулик
|
Енисей
|
1
|
Ятченко
|
Краснодар
|
1
|
Ари
|
Локомотив
|
1
|
Ал.Миранчук
|
Спартак
|
1
|
Фернанду
|
Урал
|
1
|
Димитров
|
ЦСКА
|
1
|
Обляков