"Ужасная раздевалка". Гильерме назвал стадион в Оренбурге самым некомфортным в России

Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, на каком стадионе в России играть неприятнее всего. 33-летний голкипер сборной России выступает за "железнодорожников" с 2007 года, в середине июля он подписал новый трехлетний контракт с "Локо". В родной Бразилии Гильерме провел только 18 матчей за одну команду – "Атлетико Паранаэнсе".

– Вы уже много лет в России. Есть блюда, которые вы полюбили, и те, которые не можете видеть?

– Я обожаю борщ, сырники, кашу. В Бразилии такой еды нет. Утром я уже не могу без каши. А ненавижу? Зелень.

– Сало?

– Люблю. Раньше не нравилась копченая рыба, сейчас стал есть.

– Холодец?

– Это блюдо я даже не пробовал. Выглядит очень странно.

– Самый некомфортный стадион в России?

– В Оренбурге. Искусственный газон, ужасная раздевалка, света нет, холодно.

– А Томск?

– Там тоже холодно, но на данный момент Оренбург, мне там не нравится.​ (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь