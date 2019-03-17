Ужасающая статистика: сколько не забивает Дзюба

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) продлил безголевую серию в официальных матчах.
После гола в ворота "Бордо" в Лиге Европы 25 октября прошлого года форвард сборной России не может отличиться в 14 встречах кряду. Его сухая серия составляет уже 1176 минут. Кроме того, Дзюба не смог отметиться результативными действиями в четвертом подряд матче против "Спартака". Тогда как в первых четырех встречах он огорчил родной клуб четырежды, сделав еще и голевую передачу. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Дзюбы против "Спартака"
|
Дата
|
Клубы
|
Счет
|
Минуты
|
Действия
|
"СЭ"
|
|
26.09.2015
|
Зенит
|
Открытие Арена
|
2:2
|
90
|
Гол
|
6,5
|
16.04.2016
|
Зенит
|
Петровский
|
5:2
|
90
|
Гол, гол.передача
|
6,5
|
02.10.2016
|
Зенит
|
Петровский
|
4:2
|
90
|
Гол, жк
|
7,0
|
16.04.2017
|
Зенит
|
Открытие Арена
|
1:2
|
90
|
Гол
|
6,5
|
06.08.2017
|
Зенит
|
Санкт-Петербург
|
5:1
|
3 (в)
|
-
|
б/о
|
27.11.2017
|
Зенит
|
Открытие Арена
|
1:3
|
25 (в)
|
-
|
5,0
|
02.09.2018
|
Зенит
|
Санкт-Петербург
|
0:0
|
90
|
-
|
6,5
|
17.03.2019
|
Зенит
|
Открытие Арена
|
1:1
|
90
|
-
|
6,0
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