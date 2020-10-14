Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что верит в успех Шамиля Газизова на посту генерального директора «Спартака». Ранее он работал в уфимском клубе.

— Получится, по-вашему, у Газизова в «Спартаке»?

— Уверен, что получится. Уверен! Потому что знаю его характер и напор. Понятно, что мы все совершаем ошибки. Но не думаю, что каждого человека могут пригласить в «Спартак» из периферийного клуба. Наверное, это что-то говорит о его деловых качествах, бизнес-хватке. Он сильный переговорщик — умеет разговаривать с людьми, правильно себя вести.

— Не все, понятно, рады его приходу. Сможет он справиться с неизбежными интригами?

— Конечно, ему потребуется время, чтобы понять, как там все работает. Большой клуб — большие проблемы! В «Уфе» все было маленькое и свое. Как говорил Газизов, это ему и помогло. К тому времени это был только хоккейный город, руководителям было не до футбола. Поэтому он спокойно им занимался. Потом уже, когда Камилыч все развил, на команду обратили внимание. И теперь, считаю, город превратился из хоккейного в хоккейно-футбольный. (Игорь Рабинер)

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