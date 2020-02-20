РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Урунов и Агаларов заявлены за «Уфу»

20 февраля 2020, 23:26
Теги:

Новички «Уфы» полузащитник Остон Урунов и нападающий Гамид Агаларов внесены в заявочный лист команды для участия в матчах российской премьер-лиги, сообщает Twitter уфимцев.

Урунов заявлен под 6-м игровым номером, а Агаларов — под 19-м.

Воспитанник «Пахтакора» с 2017 по 2019 год выступал за «Навбахор», а в 2018-м был признан лучшим молодым игроком суперлиги Узбекистана.

Последним клубом Урунова был ташкетский «Локомотив», за который игрок провел 13 матчей в чемпионате Узбекистана и забил 1 гол.

Агаларов-младший, сын рекордсмена «Анжи» по проведенным за клуб матчам Руслана Агаларова, выступал за махачкалинский клуб с сезона-2016/17 — сначала в молодежной команде, затем был переведен в основную, в составе которой провел семь матчей в премьер-лиге.

На счету Гамида также 21 матч и девять забитых мячей за юношескую сборную России.

В нынешнем сезоне Агаларов сыграл 15 матчей и забил пять мячей за «Анжи» в первенстве ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг»).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир