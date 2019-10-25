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Урош Спаич: «С каждым годом российский чемпионат развивается»

25 октября 2019, 06:31
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Защитник «Краснодара» Урош Спаич перед матчем 14-го тура чемпионата России против «Оренбурга» отметил, что РПЛ развивается.

— С каждым годом российский чемпионат развивается и идет вперед, — цитируют «Известия» Спаича. — Все больше и больше команд претендует на чемпионство. Поэтому каждая игра и каждое очко приобретают еще большую важность и ценность. Мы оступились в прошлом туре, но теперь надо двигаться дальше.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/935768/sevastian-terletckii/derbnoe-voskresene-chetyre-stolichnye-komandy-provedut-ochnye-vstrechi

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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