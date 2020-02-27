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«Уральские Авиалинии» стали перевозчиком «Спартака»

14:39
Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером «Спартака» по перевозкам. Фото "СЭ"
Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером «Спартака» по перевозкам. Фото "СЭ"
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером «Спартака» по перевозкам. Соглашение было заключено до лета 2023 года. Ранее в СМИ сообщалась сумма в 170 миллионов рублей.

— Нас связывает не только цветовая гамма, но и история, — заявил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. — Более 75 процентов перевозок, в том числе чемпионский рейс Москва — Пермь — Москва был произведет «Уральскими Авиалиниями». Это первый наш контракт с перевозчиком. (Евгений Белоусов)

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