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«Урал» — «Зенит»: все голы матча

6 октября 2019, 12:36
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Все голы матча 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит».

На третьей минуте счет в матче открыл Бранислав Иванович.

На 27-й минуте результат удвоил Магомед Оздоев.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Урал — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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