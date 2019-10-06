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«Урал» — «Зенит»: Шатов забил в свои ворота

6 октября 2019, 12:46
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Полузащитник «Зенита» Олег Шатов отметился автоголом в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом». Это случилось после подачи с углового Отманом Эль-Кабиром с левого фланга на 57-й минуте.

Урал — Зенит

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