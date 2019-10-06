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«Урал» — «Зенит»: Кержаков выйдет в старте гостей. Погребняк — в основе хозяев

6 октября 2019, 10:09
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Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России по футболу «Урал» — «Зенит». В воротах «Зенита» сегодня появится Михаил Кержаков, сменивший в основе Андрея Лунева.

Стартовый состав «Урала»: Баклов — Кулаков, Поляков, Ароян, Емельянов, Меркулов — Димитров, Аугустыняк, Эль Кабир — Бикфалви — Погребняк.

Запасные «Урала»: Годзюр, Насыров, Фидлер, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Панюков, Ильин.

Стартовый состав «Зенит»: Кержаков — Караваев, Осорио, Иванович, Маммана, Дуглас — Оздоев, Жирков, Дриусси — Дзюба, Азмун.

Запасные «Зенита»: Лунев, Васютин, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Воробьев, Краневиттер.

Урал — Зенит

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит», начало — в 11.30 (мск)

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