«Урал» — «Зенит»: Иванович открыл счет в матче
6 октября 2019, 11:35
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом». Артем Дзюба сделал скидку головой, а сербский игрок расстрелял ворота Олега Баклова.
? Бранислав Иванович забивает свой второй мяч в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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