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«Урал» — «Зенит»: Иванович открыл счет в матче

6 октября 2019, 11:35
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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом». Артем Дзюба сделал скидку головой, а сербский игрок расстрелял ворота Олега Баклова.

Урал — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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