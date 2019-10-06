Форвард «Зенита» Артем Дзюба в матче 12-го тура чемпионата России с «Уралом» записал в свой актив результативную передачу. Он вышел в лидеры РПЛ по этому показателю.

В активе у Дзюбы шесть ассистов. По пять передач у Алексея Ионова («Ростов») и Николая Димитрова («Урал»).

В матче с «Уралом» Дзюба сделал голевой пас Браниславу Ивановичу. Также в его активе пять голов в нынешнем сезоне. По ходу матча «Зенит» ведет со счетом 2:0.

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