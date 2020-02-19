«Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова

«Урал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Ригой», которую возглавляет экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов (1:1).

Екатеринбуржцы на 84-й минуте пропустили с пенальти, а через пять минут забил Андрей Панюков.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Рига» — 1:1 (0:0)

Голы: Мбомбо, 84 — с пенальти (0:1). Панюков, 89 (1:1).

«Урал»: Годзюр, Поляков, Вилюш, Золотов (Мамин, 28), Кулаков, Димитров, Бавин (Бумаль, 55), Аугустыняк (Егорычев, 61), Погребняк (Панюков, 61), Бикфалви, Кухарчик (Фидлер, 75).

19 февраля. Пафос. Стадион «Пейя».