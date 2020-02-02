РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Араратом-Армения»

2 февраля 2020, 20:12
Теги:

«Урал» в товарищеском матче на сборе на Кипре сыграл вничью с «Араратом-Армения» (1:1).

Единственный гол в составе екатеринбуржцев с пенальти забил Эрик Бикфалви.

Товарищеские матчи. Клубы
«Арарат-Армения» — «Урал» — 1:1 (1:1)
Голы: Отубаньо, 29 (1:0). Бикфалви, 39 — с пенальти (1:1).
?«Урал»: Годзюр (Ал.Мамин, 70), Поляков (Ароян, 46. Голубцов, 52. Кротов, 67), Вилюш (Арт.Мамин, 46), Золотов (Фидлер, 46), Кулаков (Бумаль, 46), Димитров (Щербаков, 46), Бавин (Магомадов, 46), Егорычев (Галимов, 46), Погребняк (Шаболин, 46), Бикфалви (Панюков, 46), Кухарчик (Юсупов, 46).

2 февраля. Пафос. Стадион «Пейя».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир