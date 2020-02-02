«Урал» сыграл вничью с «Араратом-Армения»

«Урал» в товарищеском матче на сборе на Кипре сыграл вничью с «Араратом-Армения» (1:1).

Единственный гол в составе екатеринбуржцев с пенальти забил Эрик Бикфалви.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арарат-Армения» — «Урал» — 1:1 (1:1)

Голы: Отубаньо, 29 (1:0). Бикфалви, 39 — с пенальти (1:1).

?«Урал»: Годзюр (Ал.Мамин, 70), Поляков (Ароян, 46. Голубцов, 52. Кротов, 67), Вилюш (Арт.Мамин, 46), Золотов (Фидлер, 46), Кулаков (Бумаль, 46), Димитров (Щербаков, 46), Бавин (Магомадов, 46), Егорычев (Галимов, 46), Погребняк (Шаболин, 46), Бикфалви (Панюков, 46), Кухарчик (Юсупов, 46).

2 февраля. Пафос. Стадион «Пейя».