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«Урал» согласует с властями проведение матча с «Рубином» при зрителях

6 июня 2020, 12:20
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«Урал» согласует на следующей неделе с местными властями присутствие болельщиков на «Екатеринбург Арене» на матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Рубином», сообщает ТАСС.

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, заполняемость трибун не должна превышать 10 процентов от вместимости арен.

— Будут выполнены все требования, которые предъявляются Роспотребнадзором при проведении этих мероприятий, в том числе и регламент Российского футбольного союза. Мы документально это оформим на следующей неделе, чтобы не было никаких вопросов, — рассказал министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8665107

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