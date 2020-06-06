«Урал» согласует с властями проведение матча с «Рубином» при зрителях

«Урал» согласует на следующей неделе с местными властями присутствие болельщиков на «Екатеринбург Арене» на матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Рубином», сообщает ТАСС.

Зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей, заполняемость трибун не должна превышать 10 процентов от вместимости арен.

— Будут выполнены все требования, которые предъявляются Роспотребнадзором при проведении этих мероприятий, в том числе и регламент Российского футбольного союза. Мы документально это оформим на следующей неделе, чтобы не было никаких вопросов, — рассказал министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт.