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«Урал» провел тренировку на базе клуба

27 марта 2020, 12:13
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«Урал» в официальном Twitter опубликовал видео с тренировки команды.

— Пока тренируемся, — подписано видео.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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