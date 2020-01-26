«Урал» проиграл клубу второй болгарской лиги «Царско село»
26 января 2020, 20:31
«Урал» уступил в контрольном матче клубу второй болгарской лиги «Царско село» — 0:1.
Контрольный матч
«Царско село» (Болгария) — «Урал» (Россия) — 1:0 (0:0)
Гол: Кордейро, 61.
«Урал»: Баклов (Ал.Мамин, 45), Поляков (Ароян, 45), Вилюш (Арт.Мамин, 45), Золотов (Фидлер, 45), Кулаков (Селеменев, 70), Димитров (Бавин, 45), Бумаль (Щербаков, 45), Егорычев (Магомадов, 45), Шаболин (Аугустыняк, 45. Юсупов, 87), Бикфалви (Погребняк, 45), Панюков (Жамалетдинов, 45).
26 января. Пафос. Стадион «Пейя».
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