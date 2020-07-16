«Урал» оштрафован на 200 тысяч рублей за неуведомление о выплате зарплаты иностранцу
«Урал» заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей за неуведомление отдела по вопросам трудовой миграции о выплате зарплаты иностранному специалисту, сообщает «Уральский меридиан». Штраф назначен клубу за нарушение пункта Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
«Урал» не направил в отдел по вопросам трудовой миграции в установленный срок уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы за квартал в отношении высококвалифицированного специалиста, который является иностранным гражданином.
Первоначально екатеринбуржцам назначили штраф 400 тысяч рублей. Судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга изменил постановление. Сумма штрафа была снижена до 200 тысяч рублей.
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