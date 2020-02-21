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«Урал» объявил об аренде Калинина из «Динамо»

16:54
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Защитник «Динамо» Игорь Калинин стал игроком «Урала». Аренда 24-летнего игрока рассчитана до конца сезона с правом дальнейшего выкупа. Калинин будет выступать за «Урал» под номером 95.

Футболист перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Рубина».

В этом сезоне он не провел ни одного матча в премьер-лиге, однако 12 раз попадал в заявку. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2022 года.

Григорий Иванов: «Договорились с «Динамо» по аренде Калинина. А Меркулов будет тренироваться с «Уралом-2»

Трансферное окно в РПЛ закрывается. Онлайн

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